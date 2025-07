Precipita dal terrazzo e muore | svolta nelle indagini sarebbe stato inseguito per un debito

Una tragica caduta sconvolge Grotta Celoni: Adriano Gneo, il 2 luglio, è precipitato dal terrazzo condominiale in circostanze misteriose. Le indagini rivelano una svolta inquietante: l’uomo sarebbe stato inseguito da un debitore per 60.000 euro, e la caduta potrebbe aver rappresentato un tentativo disperato di sfuggire all’aggressore. Un caso che solleva domande sul confine tra delitto e fatalità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Adriano Gneo lo scorso 2 luglio è caduto dal terrazzo condominiale della sua abitazione a Grotta Celoni. Svolta sull'episodio: sarebbe stato inseguito da un uomo per un debito di 60.000 euro caduto, forse precipitato per sottrarsi al suo aggressore.

