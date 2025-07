Ferrero vicina all’acquisto di Kellogg

Ferrero si prepara a conquistare un nuovo capitolo della sua storia: potrebbe infatti acquistare WK Kellogg, iconica azienda di cereali per la colazione, in un'operazione da circa 3 miliardi di dollari. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, ha giĂ fatto salire le azioni di Kellogg oltre il 50%. Questa potenziale acquisizione segnerebbe un passo decisivo per il colosso del cioccolato nel panorama globale.

