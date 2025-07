Un gruppo di persone cieche e ipovedenti percorrerà il tratto di fiume da San Benedetto Po a Ferrara ’Il Po Invisibile’ sport e inclusione in canoa

Dal 24 al 27 luglio, il fiume Po si trasformerà in un palcoscenico di forza e inclusione con ’Il Po Invisibile’: un’avventura che unisce sport, coraggio e scoperta. Un gruppo di persone cieche e ipovedenti percorrerà in canoa il tratto da San Benedetto Po a Ferrara, dimostrando che i limiti si superano con determinazione e passione. Un’esperienza che ispirerà tutti a guardare oltre l’orizzonte.

Dal 24 al 27 luglio, il fiume Po diventerà teatro di un'iniziativa straordinaria: ' Il Po Invisibile ', un progetto che unisce sport, inclusione e riscoperta del territorio. Un gruppo di persone cieche e ipovedenti percorrerà in canoa il tratto di fiume da San Benedetto Po a Ferrara, trasformando ogni pagaiata in un gesto di libertà, connessione con la natura e superamento dei limiti. I protagonisti di questa impresa sono Giovanni Tue, Silvia Bonifacio, Giada Petroccia, Massimo sicchiero e Alberto Burgio, che saranno guidati dagli accompagnatori Fabrizio ed Elena Celtini entrambi istruttori federali di Paracanoa.

