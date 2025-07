Regionali 2025 Schlein | A breve il candidato in Campania L' incognita De Luca

Le elezioni regionali del 2025 si avvicinano e la concorrenza in Campania si fa sempre più accesa. Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, cerca di rassicurare gli elettori e i partner di coalizione con messaggi di unità e determinazione. Ma con De Luca come grande incognita, il futuro politico di questa regione rimane tutto da scrivere. La sfida è aperta: sarà una corsa all’insegna della novità o della continuità?

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein prova a lanciare messaggi rassicuranti agli elettori della Campania ma, soprattutto, ai partiti che andranno a comporre la coalizione di centrosinistra. L'annuncio In un'intervista ad Affaritaliani spiega: “Stiamo lavorando con tutti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

