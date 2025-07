Senza sonno senza crescita | l’insonnia cronica pesa anche sull’economia

L'insonnia cronica non compromette solo la salute, ma si fa sentire anche sull'economia globale, riducendo produttività e crescita. Se i costi sanitari sono facilmente quantificabili, quelli indiretti restano nascosti ma altrettanto dannosi: perdita di ore lavorative, riduzione delle performance e aumento delle assenze. Questi effetti invisibili minano le fondamenta dell'economia di tutti i paesi, dimostrando che il sonno è molto più di un semplice bisogno fisiologico.

Le notti in bianco pesano fortemente anche sui "portafogli" globali, e non solo sulla salute e sull'aspettativa di vita dei singoli. Se i costi che impattano direttamente sul Servizio sanitario nazionale sono scontati, e si traducono in cure, esami e trattamenti a lungo termine per le patologie correlate all'insonnia, c'è però anche un impatto economico indiretto e subdolo che va a pesare sul Prodotto interno lordo di – praticamente – tutti i Paesi del mondo. Lo studio internazionale The societal and economic burden of insomnia in adults del 2023, promosso dall'organizzazione di ricerca politica Rand Europe, che ha indagato la portata economica e sociale dell'insonnia cronica tra la popolazione adulta di 16 nazioni ad alto reddito – tra cui l'Italia – ha quantificato perdite economiche indirette colossali, principalmente legate alla diminuzione dell'efficienza lavorativa.