Omicidio di via Larga confermate le pene per gli assassini

Il processo di appello per l’omicidio di via Larga si conclude con la conferma delle pene per i cinque giovani tunisini accusati di sequestro e omicidio pluriaggravato. La sentenza rafforza la giustizia, sottolineando la fermezza nel condannare atti così atroci che hanno sconvolto Bologna e la comunità. La determinazione della Corte dimostra che nessuno può sfuggire alla responsabilità per crimini così gravi, garantendo che la memoria di Kaled Maroufi venga rispettata e tutelata.

Si è chiuso il processo di appello a carico di cinque giovani tunisini accusati di sequestro di persona e omicidio pluriaggravato per la morte del connazionale 25enne Kaled Maroufi, torturato e ucciso in un capannone di via Larga, a Bologna, il 12 luglio 2022. La Corte d’assise ha confermato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

