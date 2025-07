Salernitana battaglia legale per il ripescaggio | c' è l' udienza alla Corte federale d' appello

La Salernitana si trova al centro di una battaglia legale cruciale nel mondo del calcio italiano. Con l’udienza alla Corte Federale d’Appello e il ricorso in attesa di una sentenza del Tar del Lazio, la squadra lotta per il ripescaggio e per ribaltare decisioni che potrebbero cambiare il suo destino. La tensione è alta: ogni mossa potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel campo e nelle aule di giustizia.

In attesa della sentenza imminente del Tar del Lazio sul ricorso della Salernitana che ha impugnato la decisione della Corte di Giustizia del Coni e ritiene che sia illegittimo il comunicato con il quale, lo scorso 18 maggio, la Lega B ha sospeso sine die i primi playout contro il Frosinone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Esattamente 20 anni fa, l’8 luglio 2005, la Salernitana venne esclusa dalla Serie B. La Covisoc negó l’iscrizione al club di Aniello Aliberti a causa delle gravi difficoltà economiche. Fu l’inizio della fine: una lunga estate di ricorsi, fino all’esclusione definitiva Vai su Facebook

