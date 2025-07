Rimasto bloccato sul Baldo 29enne viene recuperato dal Soccorso alpino

Il coraggioso intervento del Soccorso Alpino ha permesso di salvare un giovane tedesco di 29 anni rimasto bloccato sull'affascinante ma impegnativa parete dello Spigolo Bianco, nel cuore del Monte Baldo. Mentre tentava di raggiungere un punto di decollo per il parapendio, il suo coraggio si è trovato messo alla prova. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo e professionale dei soccorritori, il ragazzo è stato messo in salvo, dimostrando ancora una volta l'importanza della preparazione e della sicurezza in montagna.

Nel primo pomeriggio di mercoledì, il Soccorso Alpino ha recuperato un 29enne tedesco che era rimasto bloccato a metà dello Spigolo Bianco, nella zona del Monte Baldo, mentre cercava di raggiungere un punto di decollo per il parapendio. All'equipaggio, il ragazzo avrebbe spiegato che una volta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

