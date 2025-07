De Laurentiis aveva persino accettato il pagamento in 5 rate vuole vendere Osimhen a tutti i costi quasi

Il Napoli sembra pronto a cedere Osimhen, con De Laurentiis disposto ad accettare perfino un pagamento in cinque rate. La trattativa si fa serrata, ma ora il club richiede garanzie solide, come fideiussioni o lettere di credito, per assicurarsi l’effettiva solvibilità dei Turchi. La partita tra domanda e offerta resta aperta, mentre dalla Nigeria arrivano voci di un possibile rifiuto del Napoli. La situazione è ancora tutta da definire e promette sviluppi sorprendenti.

Il Napoli – racconta Repubblica – avrebbe subito accettato il pagamento dilazionato in 5 anni per Victor Osimhen. Sintomo del fatto che De Laurentiis vuole toglierselo dal groppone (giustamente). Mancano però ancora le garanzie, che sia una fideiussione o una lettera di credito che certifichi che i Turchi possano effettivamente pagare quei soldi da oggi a tra 5 anni. Dalla Nigeria parlano di un rifiuto da parte del Napoli che però va ancora del tutto verificato. Chiaramente senza queste garanzie il rifiuto è necessario. Osimhen al Galatasaray, il Napoli ha accettato la dilazione del pagamento in 5 rate (Repubblica). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis aveva persino accettato il pagamento in 5 rate, vuole vendere Osimhen a tutti i costi (quasi)

