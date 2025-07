MotoGP su TV8 | orari GP Germania 2025 il programma in chiaro dall’11 al 13 luglio

Se sei un appassionato di MotoGP e vuoi seguire ogni emozione in chiaro, non perdere il nostro approfondimento sugli orari del GP di Germania 2025 su TV8. Dal 12 al 13 luglio, il Sachsenring si trasformerà nel palcoscenico di battaglie epiche tra i campioni. Scopri il programma completo della Sprint Race e della gara domenicale, per vivere ogni istante di questa entusiasmante corsa all’adrenalina.

Il Gran Premio di Germania di MotoGP andrà in scena domenica 13 luglio. La gara canonica sarà preceduta dalla Sprint Race, che si disputerà sabato 12 luglio. La competizione dimezzata sarà , come al solito, prerogativa esclusiva della classe regina. Viceversa, le categorie formative Moto2 e Moto3, avranno solo il GP domenicale sulla distanza piena. Si correrà al Sachsenring, autodromo edificato nei pressi del centro industriale di Chemnitz, in Sassonia. Siamo dunque nella Germania centro-orientale. Edificato negli anni ’90 per sostituire il vecchio e ormai pericolosissimo tracciato di origine stradale, è un circuito piccolo e compatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP su TV8: orari GP Germania 2025, il programma in chiaro dall’11 al 13 luglio

