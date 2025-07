Viaggi aerei il documento d' identità non serve più sui voli nazionali e in area Schengen | basta la carta d' imbarco

Sei pronto a volare senza stress? L’Enac ha semplificato le procedure: per i voli nazionali e nell’area Schengen, il documento d’identità non è più necessario, basta mostrare la carta d’imbarco. Una novità che rende i viaggi aerei più veloci e pratici, grazie al via libera del ministero dell’Interno. Restano comunque controlli a campione e su tratte a rischio, ma questa è certamente una buona notizia per i viaggiatori.

