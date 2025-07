Ritiro Inter due tappe! Poi 4 amichevoli Oggi un annuncio – CdS

L’estate dell’Inter si avvicina, e con essa l’attesa cresce per il ritiro che partirà il 26 luglio, subito dopo il Mondiale per Club. Tra tappe diverse e quattro amichevoli in programma, i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire tutte le novità. Oggi, un annuncio importante si aggiunge al quadro già ricco di emozioni: restate sintonizzati, perché l’estate nerazzurra sta per riservare sorprese entusiasmanti.

Tra poche settimane inizierà anche il ritiro dell’Inter, che ritarderà ovviamente un po’ dopo l’impegno al Mondiale per Club. Due tappe differenti per quanto riguarda il ritorno dei giocatori, mentre in programma dovrebbero esserci quattro amichevoli. Intanto, oggi arriverà un annuncio importante. PROGRAMMA – Cresce l’attesa per il ritiro dell’Inter, che partirà ufficialmente il 26 luglio ( vedi articolo ). Ma, come riferisce il Corriere dello Sport, per qualche giocatore inizierà leggermente prima, intorno al 22, infatti, si apriranno i battenti di Appiano Gentile per coloro che non hanno partecipato alla tournée americana per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ritiro Inter, due tappe! Poi 4 amichevoli. Oggi un annuncio – CdS

In questa notizia si parla di: ritiro - inter - tappe - amichevoli

Ritiro Pepe Reina, la missione scudetto: fermare l'Inter e quel regalo dell'ex Napoli - Venerdì, Pepe Reina tornerà a difendere la porta del Napoli, questa volta con una maglia diversa. Dopo quattro stagioni, l’ex portiere azzurro si prepara a affrontare i suoi ex-compagni in una sfida cruciale per la corsa allo scudetto e per fermare l’Inter, nel giorno in cui potrebbe ricevere un regalo inatteso.

Inter, c'è l'incognita sul ritiro estivo: manca ancora il programma delle amichevoli; Amichevoli Serie A, il programma delle partite e tutti i risultati; Serie A, i ritiri estivi e dove sono le amichevoli delle 20 squadre: calendario, risultati e tutte le date.

Inter, quando inizia la stagione 2025/2026: le date di ritiro e amichevoli - I nerazzurri, reduci dall'avventura al Mondiale per club, si ritroveranno al BPER Training Centre il 26 luglio ... Lo riporta today.it

Inter, Chivu pianifica il ritiro: già due amichevoli in programma – CdS - L’Inter, sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu, ha cominciato a definire nei dettagli l’estate - Da inter-news.it