Ternana avanti con Liverani in panchina L’allenatore confermato dalla società

Ternana pronta a ripartire con Fabio Liverani ancora in panchina, confermato dalla società per la prossima stagione. Intanto, si delineano i primi movimenti di mercato, tra partenze e arrivi: Casasola si trasferisce a Catania, mentre Vannucchi si accasa al Benevento. Millico e De Boer trovano nuove destinazioni, segnando un’estate ricca di novità. La conferma di Liverani rappresenta una solida base per affrontare il futuro con entusiasmo.

Avanti con Fabio Liverani. Intanto, è confermata la partenza di Tiago Casasola, ma con direzione Catania, non Salernitana. A breve sarà ufficiale il trasferimento di Gianmarco Vannucchi al Benevento. Lo è già quello di Vincenzo Millico al Casarano e di Kees de Boer alla Salernitana. Le ultime ore hanno portato diverse novità, alcune ampiamente attese, altre meno. Quella più importante e auspicata è la conferma di Liverani alla guida della Fere. Il tecnico si è trovato d'accordo con la linea di mercato, per molti aspetti obbligata dalla fase di transizione societaria, illustratagli dal diesse Carlo Mammarella.

