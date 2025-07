Michele Gangoni nuovo allenatore del Certaldo Ex calciatore e ds

Dopo le dimissioni di Marco Corsi, il Certaldo riabbraccia Michele Gangoni, il suo ex calciatore, direttore sportivo e allenatore che ha contribuito in modo determinante alla crescita del club. Con entusiasmo e passione, Gangoni torna a sedersi sulla panchina, portando con sé una storia di successi e un forte legame con la squadra. Un ritorno che fa sperare in nuovi traguardi e in un futuro ricco di soddisfazioni.

"Mi auguro che sia un arrivederci e non un addio". Così parlava Michele Gangoni (nella foto) a giugno 2021 commentando la separazione dal Certaldo, dove era stato prima calciatore poi direttore sportivo (uno dei principali artefici della scalata dalla Prima Categoria all'Eccellenza) ed allenatore (riportando la Juniores nel campionato regionale). Quattro anni dopo, quell'augurio è stato esaudito. Dopo le dimissioni di Marco Corsi, dopo l'ultima salvezza maturata nel play-out di Peccioli contro il Mobilieri Ponsacco, sarà lui il nuovo allenatore del Certaldo nel campionato di Eccellenza 2025-'26.

