Calciomercato Bologna per Ndoye i rossoblu sparano ancora alto! 50 milioni chiedono a quella big

Il calciomercato del Bologna si infiamma con il rilancio per Ndoye: i rossoblù, desiderosi di blindare il gioiello, chiedono ben 50 milioni di euro per respingere gli assalti del Napoli e di altri grandi club. Un’offerta che sottolinea quanto sia cresciuto il valore dell’esterno offensivo, diventato una pedina fondamentale nella rosa di Thiago Motta. La trattativa si prospetta infuocata, con entrambe le parti pronte a vigilare sui dettagli.

Calciomercato Bologna: rilancio per Ndoye, offerta da 50 milioni per resistere all'assalto del Napoli Il calciomercato Bologna si accende attorno al nome di Dan Ndoye, esterno offensivo protagonista di una grande stagione e ora finito nel mirino di diversi club, tra cui il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società rossoblù avrebbe .

