La Curva Mare vicina al sold out

La curva Mare sta per esaurirsi: appena una decina di posti ancora disponibili, a testimonianza della passione inarrestabile dei tifosi bianconeri. Dove la fede è assoluta e il legame con la squadra si trasmette di generazione in generazione, la passione per il Cesena va oltre il semplice tifo: diventa una vera e propria famiglia. E questa storia di devozione continua a scrivere pagine indimenticabili, unendo cuori e animi.

Curva Mare quasi sold out, appena una decina i posti ancora disponibili. Non pu√≤ essere una sorpresa dove la fede bianconera √® assoluta e non dimentichiamo che gi√† il primo di questo mese erano solo 600 le tessere che mancavano nel regno della passione dove come negli altri settori ‚Äėtifare Cesena √® una storia di famiglia‚Äô secondo l‚Äôazzeccatissimo slogan stagionale di una campagna aperta il 12 giugno. E‚Äô una fede tramandata che va oltre il mercato, gli acquisti, ovviamente negli ultimissimi giorni l‚Äôarrivo di un ‚Äėpezzo da novanta‚Äô nella sostanza e nella mentalit√† come Dimitri Bisoli avr√† dato una spintina ma il grosso era gi√† stato fatto sulla fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - La Curva Mare vicina al sold out

In questa notizia si parla di: curva - mare - sold - vicina

Cesena-Rimini derby da record: 11mila biglietti venduti e 62 telecamere di sorveglianza; Lecce-Como, vicino il record stagionale: ecco quanti biglietti sono stati venduti.

La Curva Mare vicina al sold out - Non può essere una sorpresa dove la fede bianconera è assoluta e non dimentichiamo che già il primo di questo mese erano solo 6 ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cesena, Curva Mare verso un altro sold-out: ‚ÄúTifosi bianconeri in Ferrovia? Molto complicato‚ÄĚ - Per il secondo anno consecutivo, il settore più caldo dello stadio Manuzzi farà registrare il sold out ... Si legge su corriereromagna.it