La storia L’ex del Fanfulla va al Sant’Angelo Rivolta social dei tifosi rossoneri

Esultato sui social per l’arrivo di Davide Bernardini, nuovo rinforzo del Sant’Angelo. La tifoseria rossonera si è subito scatenata, condividendo entusiasmo e aspettative. Con il suo curriculum e la passione che lo contraddistingue, Bernardini promette di essere un valore aggiunto in questa stagione. Ma i tifosi, quelli del Sant’Angelo, hanno...

"Davide Bernardini è rossonero!", annunciava due giorni fa il Sant’Angelo (formazione di serie D) sui propri canali “social“. Un rinforzo importante, visto che il nuovo terzino (classe 2002) arriva dal Crema dove nell’ultima stagione ha giocato 37 partite (con 3 reti e 6 assist). Ben 170 le presenze in categoria del ragazzo, che in passato ha giocato pure nel Caravaggio e nel Fanfulla, sempre in D. Ma i tifosi, quelli del Sant’Angelo, hanno buona memoria e molti di loro ricordano vecchi screzi quando il giocatore indossava la maglia bianconera. "Non dimentichiamo certi gesti in occasione del derby, ti aspettiamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. L’ex del Fanfulla va al Sant’Angelo. Rivolta “social“ dei tifosi rossoneri

In questa notizia si parla di: sant - angelo - fanfulla - social

Al via a Castel Sant’Angelo progetto internazionale ‘Pellegrinaggi: passi nelle fede’ - Al via a Castel Sant'Angelo il progetto internazionale "Pellegrinaggi: Passi nella Fede". Promosso dal Centro Regionale Danza Lazio, DanTe – danze di terra unisce danza contemporanea e patrimonio storico, offrendo un'esperienza culturale innovativa e immersiva che celebra la ricchezza delle tradizioni artistiche italiane.

Le parole del nostro Presidente Rino Balzano ? Ho letto i commenti nei confronti di Davide Bernardini dopo l'annuncio del suo arrivo a Sant'Angelo sui nostri canali social. Vorrei dire che abbiamo scelto Bernardini sia per le sue qualità tecniche che um Vai su Facebook

CALCIO A Sant’Angelo scende in campo Balzano per “difendere” Bernardini; Serie D, Sant'Angelo: il Presidente Rino Balzano difende il nuovo acquisto Bernardini Giocatore da accogliere, il passato non deve pesare; Sant’Angelo-Fanfulla con 1000 persone, la società ringrazia i tifosi.

Il Lodigiano è bianconero: il Fanfulla esulta per il derby vinto a ... - 2 l’atteso derby con il Sant’Angelo, sfida che in campionato mancava da 12 lunghi anni. Segnala derbyderbyderby.it

Uno dei più famosi derby del Lodigiano: 1999, il Sant’Angelo ... - Espressioni rispettivamente del capoluogo Lodi (45mila abitanti) e di Sant’Angelo Lodigiano (13mila anime), Fanfulla e Sant’Angelo si sono in un ormai remoto passato incontrate anche nei ... Riporta derbyderbyderby.it