Guido Monaco estasiato da Jacopo Vasamì | Mai visto un battitore così in Italia a 17 anni Può essere un Ivanisevic

Nel panorama tennistico italiano emergono giovani promesse pronte a conquistare il palcoscenico internazionale. Tra loro, Jacopo Vasamì si distingue con un talento autentico e una maturità sorprendente per la sua età. A soli 17 anni, ha già dimostrato di poter competere con i grandi, lasciando intravedere un futuro brillante. Con questa serie di successi, Vasamì sta scrivendo il suo cammino: il suo talento potrebbe davvero essere la prossima grande sorpresa del tennis italiano.

Alle spalle dei vari Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, ci sono altri giovani talenti italiani in rampa di lancio che sperano di aggiungersi nei prossimi anni alla lista degli azzurri attualmente protagonisti negli Slam. Uno dei nomi più interessanti è sicuramente quello di Jacopo Vasamì, 17enne romano che ha superato brillantemente i primi due turni nel torneo juniores di Wimbledon dopo aver già raggiunto recentemente una semifinale Challenger a Milano. “ Io mi sbilancio a dire una cosa su Vasamì. Ieri giocava contro l’americano Johnston, un mancino abbastanza piccolino ed un gran lottatore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Guido Monaco estasiato da Jacopo Vasamì: “Mai visto un battitore così in Italia a 17 anni. Può essere un Ivanisevic”

In questa notizia si parla di: jacopo - vasamì - anni - guido

Jacopo Vasamì in finale al Trofeo Buonfiglio, il torneo che vinsero anche Panatta, Lendl e Zverev - Jacopo Vasamì si candidatura come promessa del tennis italiano, arrivando in finale al Trofeo Buonfiglio, il torneo vinto anche da leggende come Panatta, Lendl e Zverev.

Jannik Sinner in campo per il riscaldamento con Jacopo Vasamì, giovane mancino dal gran servizio, proprio come l'avversario dei quarti di finale di Jannik, Ben Shelton. Vai su Facebook

Gazzetta: “Domani Jannik #Sinner potrebbe riscaldarsi con Jacopo Vasamì, numero 2 al mondo Juniores. Vasamì è perfetto in ottica Shelton”. Vai su X