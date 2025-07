Sergio Villa il motociclista milanese morto in un incidente

Sergio Villa, il giovane motociclista milanese, ha perso la vita in un tragico incidente sulla strada tra Rimini e Riccione. Mentre viaggiava verso la Puglia, la sua Suzuki è stata tamponata da una Fiat Doblò, causando una tragedia che ha sconvolto la comunità . Originario di Pozzuolo Martesana, Sergio era conosciuto per il suo spirito libero e la passione per le due ruote. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ricordandoci l’importanza della sicurezza sulle strade.

