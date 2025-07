Il campione di Arma di Taggia annuncia il ritiro | È l’addio perfetto Fognini saluta il tennis | Io ribelle e sensibile

Il mondo del tennis piange l’addio di Fabio Fognini, il campione di Taggia che ha scritto pagine indimenticabili nel panorama sportivo. Con un mix di genio e sregolatezza, Fognini ha conquistato tifosi e critici, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti. La sua ultima partita, quasi un capolavoro, sigilla un’epoca fatta di emozioni autentiche e passione pura. Un saluto che resterà nell’eternità del tennis.

"Sono sempre stato quel ragazzo ribelle e molto sensibile, ho sempre cercato di mettercela tutta. Spero di essere ricordato per questo e non per qualche racchetta rotta". Genio e sregolatezza: l’addio al tennis di Fabio Fognini si condensa in una frase, pronunciata dalla voce rotta dalla commozione in una conferenza convocata ad hoc all’All England Club. L’ultima partita in carriera, quasi un match capolavoro, del campione ligure resterà quella dell’altro giorno contro Alcaraz a Wimbledon. Una lotta in cinque set culminata con la vittoria dello spagnolo, ma che resterà nella storia come una delle più apprezzate da tutta la tifoseria italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net