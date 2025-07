Rette mai versate sul conto | condannato per appropriazione indebita il responsabile della casa di riposo

Una vicenda che solleva importanti questioni sulla gestione delle rette e le responsabilità bancarie. La Corte d’appello di Perugia ha stabilito che il responsabile della casa di riposo, condannato per appropriazione indebita, aveva inconsapevolmente lasciato morosi alcuni residenti che versavano in contanti o con assegni. Questa sentenza apre riflessioni sul ruolo delle istituzioni e sull’importanza di trasparenza nei pagamenti, sottolineando come una gestione corretta possa fare la differenza.

Chi pagava con bonifico era a posto, chi versava le rette in contanti o con assegni, si è trovato in posizione di morosità (incolpevole). Secondo la Corte d’appello di Perugia “risponde del delitto di appropriazione indebita l’imputato, dipendente della cooperativa gestrice di una residenza per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

