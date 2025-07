Mutuo da 160mila euro contestato due volte pignoramenti sospesi | società di recupero non autorizzata ad agire

Un caso complesso e sorprendente che mette in luce le criticità nel settore del recupero crediti: un mutuo da 160mila euro contestato, con due pignoramenti sospesi a causa di pratiche irregolari da parte di una società di recupero non autorizzata. La vicenda, difesa dall’avvocato Daniele Fantini, si sviluppa nel Tribunale civile di... Un esempio di come la legalità possa fare la differenza nel proteggere i diritti dei cittadini.

Due pignoramenti e due cause per un mutuo da 160mila euro contestato, ma la società di recupero crediti non era autorizzata a procedere, non essendoci né i documenti di mandato né le firme sugli stessi. Un perugino, difeso dall’avvocato Daniele Fantini, si è rivolto al Tribunale civile di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: mutuo - 160mila - euro - contestato

Mutuo da 160mila euro contestato due volte, pignoramenti sospesi: società di recupero non autorizzata ad agire.

Mutui a tasso fisso o variabile, quale conviene di più ora? La ... - it evidenziano che ora un tasso variabile a 30 anni, su un mutuo di 160mila euro ha un Tan del 4,61% e una rata media di 821 euro. leggo.it scrive

Mutui, ecco come cambia la rata con il nuovo rialzo Bce. Allungare il ... - La simulazione di MutuiOnline: un ventennale da 160mila euro pagherà 21 euro al mese in più, un trentennale arriverà a un +70% da inizio 2022. Scrive repubblica.it