Oasport.it - Calcio a 5: Italia Femminile, è il momento dell’Elite Round. In palio un pass per i Mondiali

Il Pala Roma di Montesilvano è pronto ad ospitare l’Elitedi qualificazione verso i primiFemminili dia 5 della storia, che si terranno nel prossimo autunno nelle Filippine.L’della ct Francesca Salvatore, nazione organizzatrice dell’evento che mette indueiridati, proverà quindi a sfruttare il fattore campo per ottenere il biglietto per la rassegna planetaria.Ungheria, Svezia e Portogallo: queste le squadre, e in quest’ordine, che le azzurre dovranno affrontare per provare a cullare il sogno mondiale, in un calendario fitto che si aprirà mercoledì 19 marzo, con le magiare, e si chiuderà sabato 22 marzo, nel duello contro le lusitane, con nel mezzo il confronto con le scandinave.e Portogallo partono con i favori del pronostico, ma attenzione a dare tutto per scontato perché a questi livelli ci vuole poco per sbagliare o per ribaltare delle gerarchie che appaiono cristallizzate.