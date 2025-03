Amica.it - Addio a Emilie Dequenne: morta a 43 anni l’attrice di “Rosetta”

a 43, attrice belga rivelazione del film del 1999 Rosetta, diretto dai fratelli Dardenne.è deceduta all’ospedale Gustave Roussy di Villejuif, in Francia, per le conseguenze di un carcinoma surrenalico, un raro tumore del sistema endocrino.Il raro cancro al sistema endocrinoLa notizia della morte dell’attrice è stata confermata dalla sua famiglia e dalla sua agente, Danielle Gain.aveva annunciato pubblicamente la malattia nell’ottobre 2023, a due mesi dalla diagnosi, e aveva poi sospeso la carriera cinematografica. Lo scorso febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, aveva condiviso sui social alcune foto dall’ospedale: «Oggi lo lascio dopo 13 giorni. Che lotta! E non lo scegliamo noi. anche solo scrivere queste poche parole è uno sforzo enorme.