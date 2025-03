Supercoppa ecco la situazione in vista del prossimo anno | format e luogo ancora in bilico

Leggi su Sportface.it

Intrigo. Negli ultimi due anni è stata l’Arabia Saudita, a gennaio, ad ospitare il primo trofeo stagionale con undiverso rispetto a quello tradizionale: quattro squadre presenti (le prime due del campionato e le due finaliste della Coppa Italia) che si sono affrontate nel giro di pochi giorni compresa poi la finalissima. Nella prima edizione a trionfare è stata l‘Inter di Simone Inzaghi battendo il Napoli di Walter Mazzarri, nella seconda invece ad avere la meglio è stato il Milan di Sergio Conceicao che ha recuperato due gol di svantaggio proprio all’Inter ed ha vinto per 3-2 con il gol nel finale di Tammy Abraham. Ma cosa ne sarà della prossima edizione? La riserva non è statasciolta, andiamo a vedere laad oggi.CONTRATTO E CLAUSOLEL’Arabia Saudita ha firmato un contratto con la Lega Serie A in cui si prevede che, a partire dal 2023, gli arabi ospitino quattro delle prossime sei edizioni.