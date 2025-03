Laprimapagina.it - Catanzaro. Uomo schiacciato dal cancello di casa in via Barlaam da Seminara: muore a 64 anni

Tragedia anel pomeriggio di oggi, dove undi 64ha perso la vita all’interno della sua abitazione in viada.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe rimasta schiacciata daldella propria. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco della sede centrale e la polizia scientifica, incaricata dei rilievi. Presente anche il magistrato di turno. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.