Roma all’esame Porto Ranieri mette le ali | Angelino e Celik dal 1?

La serata di oggi 19 febbraio è di vigilia per la. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 1-0 con il Parma e si riaffacciano allo scenario internazionale. Sullo sfondo, infatti, c’è quell’Europa League che è tanto cara ai Friedkin. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione, superando la complicata fase playoff. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli prima della gara con il, in programma domani alle 18:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere senza se e senza ma, contro un cliente che venderà cara la pelle.Claudioè consapevole chere al tappeto i Dragoes darebbe prestigio a questo finale di annata, vissuta fino a questo momento tra tanti bassi ed alcuni sporadici alti. Il coach di Testaccio avrebbe delineato la formazione con cui proverà a prendersi la qualificazione, con uno sguardo che va necessariamente alle corsie laterali.