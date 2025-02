Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. Matelica vince il derby. Ancona a mani vuote

Leggi su Sport.quotidiano.net

4266GIRLS : Giangrasso, Barbakadze 9, Pierdicca 3, Marinkovic 3, Maroglio 1, Cotellessa,zza ne, Streri 6, Pellizzari 10, Marassi, Bona 10, Aizsila ne. All. Piccionne. HALLEY THUNDER: Cabrini 15, Patanè 7, Bonvecchio 5, Celani 10, Zamparini 2, Poggio 8, Gonzalez 10, Sanchez 3, Catarozzo 2, Andreanelli 4, Battellini. All. Sorgentone. Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (Ch) e Correale di Roma. Parziali: 10-13 19-35 29-52 42-66. Al PalaScherma ilmarchigiano di serie A2tra la lanciata Halley Thundere unGirls ultimo e in una crisi di risultati senza fine, rispetta il pronostico e vedere la squadra più forte. Finisce con un inequivocabile 42-66 dopo un primo quarto in equilibrio nonostante l’esordio tra le doriche della serba Marinkovic, che appena arrivata viene subito lanciata nello starting five: alla fine giocherà 18 minuti segnando 3 punti.