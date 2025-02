Oasport.it - Slittino: Dominik Fischnaller è secondo a Pyeongchang. Vince Wolfgang Kindl

Era in netta crescita nelle ultime uscite, l’ha dimostrato anche ai Mondiali su una pista ostica come quella di Whistler, dove ha centrato il quarto posto. Arriva ilpodio stagionale, dopo quello di Altenberg, pernella Coppa del Mondo diper il singolo al maschile.L’azzurro ha chiuso alposto la penultima prova in calendario, quella in Corea del Sud a: due prove molto costanti per l’azzurro che si è esaltato con le basse temperature del catino asiatico.Are è l’austriaco: miglior tempo nella prima run, gestione nella seconda e successo netto con il tempo di 1’35”422.deve arrendersi di 92 millesimi, mentre terzo è il lettone Kristers Aparjods. Quarto posto per Max Langenhan che anticipa di ben quattro posizioni Nico Gleirscher, rivale in Coppa del Mondo, mettendo le mani sulla sfera di cristallo, la seconda consecutiva.