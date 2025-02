Inter-news.it - Lautaro Martinez ha nel mirino un record! Serve un gol con la Juventus

Leggi su Inter-news.it

ha messo neluno storico. Con il prossimo gol, si spera contro la, il capitano dell’Inter taglierebbe un traguardo unico nel suo genere. PROSSIMOè pronto a entrare nella storia dell’Inter con uneccezionale. Unico nel suo genere, ed è solo questione di tempo. Capitano e attaccante dell’Inter, il prossimo gol con la maglia nerazzurra significherebbe entrare di diritto negli almanacchi del club. Determinato di portare a casa questo storico traguardo, il capitano dell’Inter è pronto a trascinare i suoi nel derby di domenica sera contro la. Fermo a quota nove gol, con una sola marcatura salirebbe in doppia cifra in questo campionato di Serie A diventando il primo giocatore straniero nella storia del club ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni consecutivein campionato.