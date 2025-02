Quotidiano.net - Cremona a tutta fiera. Formaggi & Sorrisi. Bontà, Gusto Divino

Il cibo non significa solo olfatto e, ma anche conoscenza del territorio. La nuova forma di turismo, quello enogastronomico, attira sempre più persone, dati alla mano, in Italia vi è stato un incremento del 12% sul 2023 e +49% sul 2016. Un esempio: ’’ con una presenza lo scorso anno di oltre 15.000 visitatori che si prepara per la quindicesima edizione che si svolgerà adal 22 al 24 febbraio con la partecipazione di più di 1.000 tipologie di prodotti e 150 espositori provenienti daItalia. Ilsi propongono per l’edizione 2025 con un nuovo format dove la cultura culinaria si fonde con quella enologica alla scoperta di oltre 100 produttori selezionati. La manifestazione di tre giorni, sabato e domenica dalle 10 alle 20 e lunedì dalle 10 alle 18, organizzato daFiere e SGP Grandi Eventi di Stefano Pelliciardi in collaborazione con Vale20, offre showcooking, presentazioni, concorsi, convegni e degustazioni guidate.