Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/02/25

Ok, in generale io odio l’abissale distanza di tempo che intercorre tra registrazioni e messe in onda delle puntate di.Però a volte questa cosa ci permette di goderci delle chicche che, viste col senno del poi, sono meravigliose.Tipo, no, alla luce delle ultime anticipazioni, e quindi di tutto lo scandalo sul trono di Chiara Pompei, con relativo e rocambolesco epilogo, quanto è stato divertente assistere a certi passaggi dellaodierna?Best moment assoluto quello in cui Queen Mary si rivolge ai corteggiatori della tronista circolare (circolare proprio nel senso più puro del termine, come è entrata è uscita facendo un bel giro tondo tondo) e gli dice: “Una cosa che ha Chiara è la spontaneità, quindi preparatevi!“.LA SPONTANEITà.E quella ha letteralmente recitato la parte della single nei provini per Temptation Island, poi nei vari provini e colloqui per, fino alle esterne e le prime puntate in studio.