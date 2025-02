Ilgiorno.it - RoBee, il robot made in Brianza sfilerà a Cannes: “Questo ci porta nel gotha dell’intelligenza artificiale”

CARATE – L’innovazione tecnologica brianzola nel campo dellaica eprotagonista in uno degli eventi internazionali più imnti dedicati all’incontro fra aziende, ricercatori e inventori. Ilumanoide cognitivo, sviluppato dall’azienda caratese Oversonicics, sarà al centro dell’apertura ufficiale del Waicf-World AIFestival 2025, in programma da domani a sabato in Francia, al Palais des Festival&des Congrès di: sarà la prima volta che unumanoide italiano inaugurerà questa prestigiosa manifestazione. Un riconoscimento imnte per la società brianzola fondata nel 2020 e guidata da Fabio Puglia e Paolo Denti, rispettivamente presidente e amministratore delegato dell’impresa. Per la Oversonic l’accoglimento neldelle eccellenze mondiali nell’ambitoe dellaica applicate.