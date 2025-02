Juventusnews24.com - Mbangula Juve: regala la vittoria contro il PSV, entra nella storia ma è deluso della sua prestazione. Samuel dà una lezione a tutti con numeri e parole

di Nicolò Corradino, l’analisi ai raggi Xdel belgail PSV: dalle sueaidel matchL’età è solo un numero: lo fa capire molto bene, classe 2004 ma allo stesso tempo maturo e in grado di dare unadopo–PSV. Immagina di aver appena segnato il tuo primo gol in Champions League, che ha permesso alla tua squadra di vincere una partita importante, e di esseretocompetizione in quanto sei il più giovane giocatore belga a segnarefase a eliminazione diretta ed essere diventato il più giovane marcatorein un turno a eliminazione diretta. Bene. Ti presenti ai microfoni nel post partita e dici: «Non sono contento, ho fatto gol, ma oggi non sonoto bene, posso fare molto meglio e non ci sono scuse».