Bridget Jones – Un amore di ragazzo | quanto è difficile andare avanti

Era il 1995 quando Helen Fielding diede alle stampe il romanzo Il diario di, una commedia romantica ironica e a tratti sboccata che ottenne immediatamente un grande successo. Questo, soprattutto, grazie alla sua protagonista: una donna inglese sovrappeso, circondata da amici ma con poche vittorie in ambito sentimentale. Il merito del romanzo della Fielding fu quello di “normalizzare” il desiderio femminile, scrivendo una sorta di re-telling di Orgoglio e Pregiudizio in cui la Elizabeth Bennett 2.0 è una donna con un lavoro stabile, una sua indipendenza e il desiderio di vivere la propria vita.Nel 2001 dall’opera letteraria venne tratto l’omonimo lungometraggio, diventato in un battibaleno una pietra miliare della nuova commedia romantica, quella più pungente e brillante., da quel momento, ha assunto le sembianze dell’attrice che l’ha interpretata, Renée Zellweger.