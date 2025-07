Grande partecipazione a San Lorenzello per la Walk for the Cure | 900 euro raccolti

San Lorenzello si è trasformato in un abbraccio di solidarietà e speranza, dimostrando che l’unione fa la forza nella lotta contro il tumore al seno. La Walk for the Cure ha coinvolto centinaia di cittadini, raccogliendo oltre 900 euro per sostenere i progetti di Komen Italia. Un evento che ha acceso il cuore di tutti, lasciando un’impronta indelebile di impegno e comunità, perché insieme possiamo fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti San Lorenzello ha risposto con il cuore alla chiamata della Walk for the Cure la camminata in rosa per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. Domenica 6 luglio, il suggestivo borgo sannita si è tinto di rosa, accogliendo centinaia di partecipanti per una giornata di emozioni, memoria e impegno concreto. Un fiume di persone ha preso parte alla passeggiata solidale, contribuendo alla raccolta di 900 euro, interamente devoluti ai progetti di prevenzione e sostegno promossi da Komen Italia. È stata una manifestazione capace di unire, commuovere e sensibilizzare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grande partecipazione a San Lorenzello per la Walk for the Cure: 900 euro raccolti

