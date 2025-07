The Smashing Machine il trailer italiano svela l' uscita del biopic sportivo con Dwayne Johnson

Preparatevi a vivere un'esperienza cinematografica unica: il trailer italiano di "The Smashing Machine" svela l’attesa uscita del biopic sportivo con Dwayne Johnson. Un film che segna il debutto drammatico dell’attore nel grande cinema d’autore, raccontando la storia emozionante del campione MMA Nark Kerr. La trasformazione di Johnson promette di sorprendervi, portandoci nel cuore di un’epica sfida tra passione e sacrificio. Ecco quando potremo vederlo nei cinema italiani.

Finalmente è stata annunciata l'uscita italiana di The Smashing Machine, biopic a sfondo sportivo che racconta la storia del campione di MMA Nark Kerr e segna il primo ruolo drammatico in un film d'autore per Dwayne Johnson. Trasformazione mimetica per la muscolosa star, come svela il trailer italiano del film prodotto da A24 e diretto da Benny Safdie, in uscita il 19 novembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures.

