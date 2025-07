Damaged la recensione | Samuel L Jackson e Vincent Cassel a caccia di un serial killer

Damaged di Terry McDonough si propone come un thriller avvincente che attraversa continenti e animi oscuri, con protagonisti di rilievo come Samuel L. Jackson e Vincent Cassel. Tuttavia, nonostante un cast di alto livello, il film paga il prezzo di una regia anonima e di un finale che smarrisce la tensione accumulata. Un tentativo coraggioso, ma che purtroppo non raggiunge le vette dei capolavori del genere.

Il thriller poliziesco firmato da Terry McDonough su un serial killer che colpisce da Chicago a Edimburgo, si avvale di un ottimo cast, ma lo penalizza con una regia anonima e un intreccio che deraglia nel finale. Su Prime Video Sfornare crime movie a base di serial killer che ambiscono ad alte vette tipo Seven non è cosa facile. Proprio per questo l'impresa riesce a pochi. Non è certo riuscita infatti a Terry McDonough, che con il suo Damaged appena uscito in streaming su Amazon Prime Video riesce a confezionare solamente un thriller poliziesco stereotipato e senza mordente, che nonostante le buone premesse non crea la necessaria tensione per questo tipo di prodotto.

