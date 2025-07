Il Botafogo scommette su Davide Ancelotti | il debutto da tecnico per il figlio di Carlo

Il Botafogo scommette su Davide Ancelotti, il debutto da tecnico del figlio di Carlo. Un momento di svolta in cui le ombre si staccano dal passato per brillare di luce propria. Dopo oltre un decennio al fianco del padre, Davide si affaccia ora sulla scena come protagonista, pronto a scrivere il suo capitolo nel mondo del calcio. È arrivato il suo turno di illuminare il campo con la propria passione e talento.

C'è un momento in cui anche le ombre si stancano di seguire. Smettono di vivere della luce altrui e iniziano a camminare da sole, fiere, illuminate dalla propria. Davide Ancelotti ha trascorso più di un decennio accanto al fuoco sacro del calcio, quello acceso da suo padre Carlo – un demiurgo tranquillo che ha lasciato impronte leggendarie tra Milano, Londra, Parigi e Madrid. Ma oggi, quel fuoco lo tiene tra le mani lui. Dopo una lunga carriera da assistente nei club più prestigiosi d'Europa, Davide Ancelotti è pronto a spiccare il volo da solo. Secondo quanto riportato da O Globo, il Botafogo – campione in carica di Brasileirão e Libertadores – è pronto ad affidargli la guida tecnica nel momento più instabile.

