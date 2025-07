Calciomercato Roma corsa pazza per Aguerd | Pubill alternativa a Wesley

La Roma si prepara a dominare il calciomercato con un’attenzione particolare per la corsa pazza ad Aguerd, forte di un pressing incessante e di una strategia ben definita. La società ha anche in serbo alternative a Wesley, puntando a rafforzare la rosa prima dell’inizio del ritiro estivo. Dopo la firma imminente di Svilar, l’obiettivo ora è aggiungere nuovi volti a una squadra determinata a scrivere pagine vincenti.

Giorni in cui la Roma vuole essere assoluta protagonista del calciomercato, con il club che spinge per regalare un paio di colpi a Gasperini prima dell’inizio di un ritiro estivo da seguire con attenzione. Tanti i fronti su cui Massara si sta muovendo, e la giornata si è aperta con la splendida notizia dell’imminente firma di Svilar sul rinnovo di contratto, l’ultima puntata di una telenovela infinita ma dal lieto fine. Ora servono nuovi volti a Trigoria, a cominciare da una difesa al momento scarna. Come riportato da Footmercato.net, in queste ore si è riaccesa la pista che porta a Nayef Aguerd. 🔗 Leggi su Sololaroma.it