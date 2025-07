Grande Fratello Lorenzo Spolverato ai suoi fan | Basta parlare di Shaila Situazione chiusa per sempre

Dopo mesi di attesa e commenti incessanti, Lorenzo Spolverato ha deciso di mettere fine a ogni speculazione riguardo alla sua relazione con Shaila Gatta. In una diretta social, l’ex concorrente del Grande Fratello ha chiarito definitivamente la situazione, chiedendo ai fan di rispettare i suoi spazi e di non associare più il suo nome a quello dell’ex velina. La pagina è chiusa: ora, è tempo di guardare avanti.

