Non è una festa ma una volontà di conquista

furore di passione e devozione, trasformando la commemorazione in un gesto di resistenza e identità. In questa intensa espressione, si percepisce quale sia il vero significato di questa giornata: non solo memoria, ma un chiaro messaggio di conquista e orgoglio. La scena invita a riflettere sul modo in cui le tradizioni possono diventare strumenti di potere e affermazione culturale.

Milano, 7 luglio 2025. Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, è invasa da circa 1.300 fedeli sciiti che celebrano l'Ashura, commemorando il martirio dell'Imam Hussein. Non è solo un rito religioso: è una manifestazione che parla di forza, di supremazia, di un Islam che non cerca integrazione, ma egemonia. L'ostentazione di potenza fisica è lampante. Gli uomini, in corteo verso Piazza della Repubblica, si battono il petto in un gesto che non è solo lutto, ma dimostrazione di coesione e dominio. È un linguaggio deliberato, che occupa lo spazio pubblico con un'intenzione chiara: affermare presenza, non condivisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Non è una festa ma una volontà di conquista

In questa notizia si parla di: festa - volontà - conquista - battono

Serata di grande festa ai Romiti con paella e sangria a volontà - tutti gli amanti delle autentiche atmosfere spagnole. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dall’energia, dal gusto e dalla musica, in una serata indimenticabile di festeggiamenti, allegria e condivisione.

Milano come Teheran, non è una festa ma una volontà di conquista; VOLLEY MODENA, E' QUI LA FESTA: BATTE ANCORA OSTIANO E CONQUISTA LA PROMOZIONE IN A2; Basket Csi: Reghion batte in finale la Magic e conquista lo scudetto.