Traffico Roma del 08-07-2025 ore 11 | 30

Se vi state preparando a spostarvi a Roma oggi alle 11:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. La rete stradale presenta rallentamenti sulla Flaminia, Salaria e A24, con deviazioni in via Prenestina e chiusure temporanee in zona Prenestino. Rimanere informati è fondamentale per pianificare al meglio il vostro viaggio e evitare inconvenienti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tra Castel de' ceveri e raccordo rallentamenti sulla Flaminia la Salaria in direzione centro traffico rallentato sulla A24 tra il raccordo e la tangenziale est rallentamenti sulla tangenziale est traffico deviato in via Prenestina altezza via Visentini per la rimozione di un ramo di albero prosegue la chiusura in via dei Gordiani al Prenestino nell'area della Magliana ci segnalano nuovi incendi quindi rallentamenti e chiusure al traffico in chiusura ricordiamo che continuerà sino alle 18 lo sciopero delle ferrovie possibili disagi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - rallentamenti - raccordo

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Ore 8.38. Veicolo rimosso e code in calo a 2 km. Aggiornamenti su X. Ore 8.17. In #A1, 5 km di coda per veicolo fermo o in avaria tra il bivio A1-Variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. #BreakingNews #viabiliTOS Vai su Facebook

Roma paralizzata dal traffico: Raccordo e Olimpica in tilt, spostarsi in macchina e con i bus è un'impresa quotidiana; Incidente sul Raccordo, scontro tra due motociclisti: chiusa la carreggiate interna, traffico in tilt; Incendio sul raccordo anulare: autobus in fiamme.

Traffico Roma del 29-04-2025 ore 08:30 - RomaDailyNews - Luceverde Roma devo ben trovati dalla redazione rallentamenti e code sulla via Flaminia è sulla via Salaria in entrata Roma rispettivamente dal raccordo a Tor di ... Si legge su romadailynews.it

Traffico da bollino rosso tra Roma e Calabria: attenzione sulle statali 106 e 18 - ROMA Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma – Fiumicino”, la SS 148 “Pontina” che insieme alla ... Secondo corrieredellacalabria.it