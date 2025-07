a punto radio cascina appuntamento con franco fasano

Non perdete l’appuntamento di domani alle 14 su Punto Radio Cascina e Facebook: Luca Doni intervisterà Franco Fasano, protagonista del suo nuovo album "Mi va di cantarle così". Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più intimo dell’artista ligure, che si reinventa interpretando se stesso e le sue hit di sempre. Prepariamoci a un viaggio emozionante tra musica, ricordi e nuove melodie.

Pisa 08 luglio 2025 - Domani alle 14 in diretta su Punto Radio Cascina, e sulla pagina Facebook, Luca Doni intervisterà Franco Fasano in occasione dell'uscita del nuovissimo album "Mi va di cantarle così". L'intervista è realizzata con la collaborazione di Alessandro Galli. Con il nuovo disco, uscito da poco il cantautore ligure diventa interprete di se stesso a tutto tondo, riappropriandosi, in un certo senso, delle canzoni portate al successo dai grandi cantanti con i quali ha collaborato nel corso della sua carriera. Franco Fasano ha infatti firmato brani come "Io amo", cantata da Fausto Leali (4a classificata al Festival di Sanremo 1987, 400 mila copie vendute e 2 dischi di platino), "Ti lascerò", con cui Anna Oxa e Fausto Leali vinsero il festival 1989, "Mi manchi", ancora per Leali (5o posto a Sanremo 1988), "Regalami un sorriso" per Drupi. 🔗 Leggi su Lanazione.it