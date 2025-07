Finita tra Gloria e Guido di Uomini e Donne lui sbotta | Non sapevo nulla

La fine della storia tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci scuote i fan di "Uomini e Donne". Dopo settimane di emozioni contrastanti e decisioni a catena, la verità emerge in modo sorprendente: è stata Gloria a comunicare in modo deciso e autonomo la rottura, lasciando tutti a chiedersi cosa abbia portato a questa scelta. Ma quali sono le motivazioni dietro questa decisione così improvvisa? Scopriamolo insieme.

Dopo settimane tormentate fatte di alti e bassi, di decisioni prese e ripensamenti, volge al capolinea la relazione tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci nata sul finire dell'edizione di Uomini e Donne conclusasi a fine maggio. A dare l'annuncio ufficiale è stata la dama, la quale ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato la verità in merito al loro rapporto. La donna, però, pare abbia agito in totale autonomia, annunciando pubblicamente una decisione non condivisa dall'altra parte. Guido, infatti, ha rilasciato un'intervista nella quale ha chiarito la sua posizione.