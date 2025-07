Portiere cercasi | la Strega molla Gagno e guarda altrove in arrivo un centrocampista

In un mercato sempre più frenetico, il Benevento guarda altrove alla ricerca di un portiere affidabile, lasciando perdere Riccardo Gagno dopo le recenti trattative fallite. La società giallorossa si concentra ora su altre opzioni, mentre si preannuncia l’arrivo di un nuovo centrocampista che possa rafforzare la squadra. Il calcio di oggi è fatto di scelte rapide e strategie ben ponderate: scopriamo insieme cosa riserva il futuro del club sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti A meno di clamorosi colpi di scena sul suono della sirena, non sarà Riccardo Gagno il prossimo portiere del Benevento. La società giallorossa nei giorni scorsi aveva manifestato un chiaro interesse per l’estremo difensore del Modena che è in uscita dopo l’arrivo di Chichizola, ma la trattativa sembra essere definitivamente tramontata. Il club di via Santa Colomba non ha gradito le richieste eccessive di Gagno, inoltre titubante a scendere in serie C. Da qui la decisione della Strega di mollare la presa sul portiere degli emiliani virando in maniera forte su Gianmarco Vannucchi, reduce dalla finale playoff persa con la Ternana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it