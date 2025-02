Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Forlì, auto a fuoco in via Placucci: l’intervento i vigili del fuoco

, 11 febbraio 2025 – Ideldisono intervenuti per l'di un'vettura in via Antonio, all'incrocio con viale dell'Appennino. Gli operatori, partiti dal Comando di viale Roma, sono intervenuti alle 10.15 di martedì. Giunti sul posto e posizionati a distanza di sicurezza, i soccorritori hanno steso gli idranti e iniziato a spegnare l'che aveva avvolto l', mettendo rapidamente sotto controllo le fiamme. Non è stata coinvolta nessuna persona. A causa dell'intervento, è stato necessario chiudere la strada fino allo spegnimento dell'. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia locale.