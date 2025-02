Ilrestodelcarlino.it - Valsa, con la Lube serve la partita perfetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una sfida difficilissima, per la classifica che dice cose molto chiare, ad esempio che laha il doppio dei punti e delle vittorie dellaGroup, ma anche e soprattutto per il momento che le due squadre stanno attraversando: nel girone di ritorno Modena ha vinto una solasu sette, una su otto se aggiungiamo anche l’ultima di andata, nello stesso lasso di tempo Civitanova ha vinto cinque match su sei (deve ancora giocare il recupero con Padova), sei su sette contando l’ultima gara giocata per l’andata. E in più ha conquistato la Coppa Italia, soltanto due settimane fa. La curiosità è che laddove è arrivata l’unica vittoria dei gialloblù, a Monza, sia avvenuta anche l’unica sconfitta dei marchigiani. Insomma, un everest da scalare per De Cecco e soci che però, se vogliono mettere al sicuro i play off, devono badare al sodo, ovvero a fare punti: il calendario è amico fino a un certo punto, nel senso che Cisterna fa visita alla pericolante Taranto, mentre Grottazzolina gioca in casa con Perugia in un momento nel quale la Yuasa Battery sta dimostrando di potersela giocare con tutti e la Sir Susa Vim di poter perdere, con tutti.