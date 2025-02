Liberoquotidiano.it - A teatro col Tenco che non ti aspetti

Come prima della nuova rassegna milanese "Mosaici Urbani", sabato sera all'Ostello che Danza di via Salmoiraghi (ore 20 e 45 con possibilità di prenotazione all'indirizzo di posta elettronica [email protected] ) va in scena uno spettacolo teatrale di grande originalità, arte, cultura e bellezza "Luigi, il viaggio di", scritto diretto (con Lodovico Maria Travaglia assistente alla regia) e interpretato, con la formula del One Man Show, da una delle realtà più interessante del proscenio giovanile italiano e non solo (l'artista sta collaborando con una prestazione academy newyorkese), il "cantattore", Filippo Rovati. Nonamoci più o meno valide (nobili o abusate che siano) riproposizioni delle splendide canzoni di, perché sì, il protagonista abbraccia qualche volta la chitarra ed interpreta dal vivo e par suo qualche brano -non necessariamente main stream- del celebre cantautore ma l'unicità -e in un certo senso la ricchezza del contenuto e il senso stesso del tutto, in 70 minuti di grande energia emotiva- del Luigi raccontato e 'rivissuto' con anima sulla propria pelle da Rovati è, come dice il titolo, nel viaggio di, in quel viaggio chiamato vita, fin da bambino e fino alla fine, ancora discussa e misteriosa.