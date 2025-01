Iltempo.it - Terra dei Fuochi, la Corte di Strasburgo si sveglia dopo 20 anni: "Persone a rischio"

Leggi su Iltempo.it

La verità viene sempre a galla, anche se passa un ventennio. Persono stati messi agli abitanti delladei. Stiamo parlando dell'area diventata famosa per la serie “Gomorra” e dove la criminalità avrebbe sversato rifiuti tossici, per cui avrebbero perso la vita decine e decine di. A decretarlo, stavolta, non è l'ennesimo reportage, ma laEuropea dei diritti dell'Uomo, che accoglie un ricorso, presentato da residenti e associazioni presenti sul territorio a cavallo tra le province di Caserta e Napoli. Parte, dunque, il timer per chi, allo stato, ha le redini del Paese. Avrà 24 mesi per introdurre una serie di misure, in grado di risolvere, in modo definitivo, la criticità o meglio per fare in modo che in 90 Comuni, o meglio laddove vivono oltre 3 milioni di, non esista più alcuna correlazione tra l'incremento di determinate patologie e un ambiente abbandonato a un destino infausto.